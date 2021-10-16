Бугульминский драмтеатр в последний раз покажет спектакль «Танцы во время Луназы»

Фото: Денис Гапонов / предоставлено Бугульминским драмтеатром

17 октября состоится последний показ спектакля — премьеры прошлого сезона «Танцы во время Луназы». Короткий срок жизни постановки обусловлен требованием наследников автора пьесы ирландского драматурга Брайана Фрила. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Наследники Фрила выдвинули требование — выплатить им в качестве авторского гонорара сумму, которая для бугульминского драмтеатра оказалась высокой. Однако дирекция выкупила право использовать литературный материал в течение года. «В конце октября этот срок подойдет к концу», — уточнила завлит.

За это время спектакль успел поучаствовать в двух фестивалях — «Ремесло» в Казани и на «Северном фестивале» в Сыктывкаре. Лично посмотрела постановку эксперт престижной премии «Золотая маска» Владислава Куприна, дав свою оценку работе режиссера и актеров.

«В общей сложности постановку увидели более 1 тыс. зрителей по всей России», — рассказала Юлия Исмагилова.

Также актрисе Анастасии Азоровой за роль Роуз вручили награду республиканской премии «Тантана» за лучшее исполнение женской роли второго плана.

У семейной пары актеров Никитиных, играющих в этом спектакле, за время существования постановки родилась дочка. В связи с этим произошел ввод новой актрисы.

Постановщиком спектакля выступил специально приглашенный режиссер Дмитрий Акриш. Он смог передать замысел Фрила об иссушенной одиночеством женской жизни, бессмысленных дорогах в пустоте, тихой женской истерии.