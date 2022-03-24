Бугульминский драмтеатр принял участие в челлендже «Театр начинается с вешалки»

На фото – гастроли в Рыбинске

В преддверии Дня театра, который отмечается 27 марта, Бугульминский драмтеатр принял участие в российском челлендже под названием «Театр начинается с вешалки». Об этом «Татар-инфомру» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

По словам Юлии Исмагиловой, запустил марафон-челлендж Борисоглебский драматический театр имени Н. Чернышевского. По задумке, актеры из театров-участников должны снять небольшой видеоролик, в котором они принимают вешалку от своих коллег, перевоплощаются в любимых персонажей на фоне своего театра и передают эстафету дальше.

Бугульминцы получили эстафету от Рыбинского драматического театра из Ярославской области, с которым сотрудничали в рамках программы «Большие гастроли» осенью 2019 года. Бугульминцы в свою очередь передали вешалку коллегам из Татарстана. По словам собеседницы агентства, в челлендже также примут участие Альметьевский драмтеатр, Казанский театр юного зрителя и Казанский татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

Посмотреть ролики можно по хэштегу #приветстаниславский. Видеоролики представили Котласский, Дмитровский, Кимрский, Арзамасский, Уфимский, Великолукский, Мурманский, Костромской и другие театры.

В прошлом году бугульминский театр принял участие в подобном челлендже накануне Дня театра. Тогда театры России рассказывали своим зрителям об артефактах, сняв о них познавательные ролики. Актеры Бугульминского театра рассказали о кашне, принадлежавшем при жизни Алексею Баталову. Его в качестве экспоната для музея передала завлиту театра вдова Баталова — Гитана Леонтенко.