Бугульминский драмтеатр примет театрального критика из Челябинска

В Бугульминском драмтеатре готовятся к приезду критика Владимира Спешкова — неоднократного члена экспертных советов и жюри фестиваля, главного театрального конкурса России «Золотая маска». На суд гостя представят трагикомедию по рассказу Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Цель приезда критика — рассказать нам, что мы делаем правильно, а что неправильно. Это нормальная практика, когда театр приглашает критика со стороны, чтобы не вариться в собственном соку», — отметила собеседница агентства.

Спектакль стал премьерой нынешнего театрального сезона, в нем заняты четыре актера: народные артисты Татарстана Александр Кочетов и Владимир Пряхин, заслуженный артист РТ Рустам Файздрахманов и неоднократная победительница номинаций республиканской театральной премии «Тантана» Лейсан Хабибуллина.

Бугульминцам спектакль «Скрипка Ротшильда» понравился из-за необычного сценического решения. Художник Татьяна Виданова с режиссером Владимиром Кузнецовым выстроили на сцене присутствие декораций только из свежеобструганных досок. Это создает своеобразное свечение на фоне темных кулис. По-своему играют и опилки, которые используются артистами на протяжении всей постановки — они и вода, и мысли, и время.

Владимир Спешков знаком с Бугульминским драмтеатром с 2020 года. На фестивале молодой режиссуры «Ремесло» в Казани он вошел в экспертный совет. В том году театр имени Баталова представил спектакль «Танцы на праздник урожая». В своей рецензии Владимир Спешков подчеркнул высокий уровень игры актеров.