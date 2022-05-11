Бугульминский драмтеатр примет на своей сцене Волгоградский казачий театр

С 12 по 14 мая бугульминский театр на своей площадке примет Волгоградский казачий театр. Это ответный визит коллег. Осенью прошлого года баталовцы выезжали в город-герой в рамках «Больших гастролей». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит бугульминского театра Юлия Исмагилова.

«Это будет второй опыт участия театра имени Баталова в данной федеральной программе. Первый состоялся в 2019 году. Тогда обменные гастроли проходили с городом Рыбинск. Они были успешными. Все спектакли шли при аншлаге. Попасть в федеральную программу непросто. Есть конкурс, выиграв который, театр имеет возможность не брать на себя транспортные расходы по перевозке декораций и гастрольной группы», — поделилась собеседница агентства.

Казачий театр привезет сказку «Вождь краснокожих», комедию «Тетки» и драму «Эти свободные бабочки». Постановка «Эти свободные бабочки» уже была в репертуаре бугульминцев 15 лет назад. Завсегдатаям театра будет интересно посмотреть, как эту пьесу поставил казачий театр.

Бугульминцы подготовили к встрече экскурсию по городу и в музей Ярослава Гашека.

«Большие гастроли» реализуется Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России и нацелена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.