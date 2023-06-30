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Бугульминский драмтеатр представит премьеру «Отцы и дети» в современном звучании
В Бугульминском драмтеатре состоялась сдача спектакля — будущей сценической версии романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». В начале 89-го театрального сезона, этой осенью, зрители увидят постановку режиссера Гульнары Галавинской — лауреата премий международных и региональных театральных фестивалей.
Классическое произведение обретет современное звучание. Постановщик считает, что это будет особенно актуально для сегодняшнего молодого поколения. Современные костюмы, музыка, по ее мнению, сближают автора романа и нынешнего зрителя, стирают временные границы. При этом текст, написанный более 150 лет назад, не изменен и звучит актуально.
«В пронзительном и динамичном спектакле вечная коллизия — мировоззренческий конфликт поколений сплетается с вихрем балов, любовных треугольников и женщин, отстаивающих свои права, — отметила Гульнара Галавинская, — „Отцы“, защищающие свои устои и моральные ценности, против бескомпромиссных „детей“, отвергающих авторитеты».
Как рассказали «Татар-информу» в театре, на данный момент репетиции завершены, сезон закрыт.
Фото: Бугульминский драмтеатр.
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