Бугульминский драмтеатр представит премьеру «Отцы и дети» в современном звучании

В Бугульминском драмтеатре состоялась сдача спектакля — будущей сценической версии романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». В начале 89-го театрального сезона, этой осенью, зрители увидят постановку режиссера Гульнары Галавинской — лауреата премий международных и региональных театральных фестивалей.

Классическое произведение обретет современное звучание. Постановщик считает, что это будет особенно актуально для сегодняшнего молодого поколения. Современные костюмы, музыка, по ее мнению, сближают автора романа и нынешнего зрителя, стирают временные границы. При этом текст, написанный более 150 лет назад, не изменен и звучит актуально.

«В пронзительном и динамичном спектакле вечная коллизия — мировоззренческий конфликт поколений сплетается с вихрем балов, любовных треугольников и женщин, отстаивающих свои права, — отметила Гульнара Галавинская, — „Отцы“, защищающие свои устои и моральные ценности, против бескомпромиссных „детей“, отвергающих авторитеты».

Как рассказали «Татар-информу» в театре, на данный момент репетиции завершены, сезон закрыт.