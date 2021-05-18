Бугульминский драмтеатр представит два спектакля в проекте «Казанские гастроли»

Бугульминский драматический театр имени А. В. Баталова присоединился к проекту «Казанские гастроли». 19 и 20 мая артисты представят на площадке КЦ «Московский» две своих постановки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Проект «Казанские гастроли» проходит в Татарстане в два этапа. Первый продлится с февраля до июня, а второй — с августа до ноября. Практически все крупные государственные театры республики выступают не только на собственных сценах, но и в крупных городских и поселковых домах культуры и культурных центрах. Проект призван насытить культурную жизнь на 17 отремонтированных и вновь построенных площадках.

К «Казанским гастролям» присоединились театры Камала, Качалова, Кариева, Тинчурина, Атнинский, Буинский, Челнинский, Мензелинский, Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский театры. «Только за последние несколько лет было отремонтировано около 400 и построено заново 200 дворцов культуры», — отметила Юлия Исмагилова.

Бугульминцы присоединились к проекту в мае. К тому же они поедут на «Казанские гастроли» в октябре.

На площадке КЦ «Московский» 19 мая артисты покажут сказку «Иван-царевич и царевна-лягушка» и вечерний спектакль — музыкальную комедию «Казанское полотенце». Оба спектакля поставлены по проекту «Театры малых городов» и особенно актуальны в Год родных языков.

В сказке «Иван-царевич и царевна-лягушка» режиссера Владимира Пряхина старый как мир сюжет переплетается с новыми подходами к постановке. Зритель окунется в атмосферу голливудского кино со спецэффектами и увидит, что Иван-царевич весьма успешно использует ступу Бабы Яги в качестве перелетного средства.

Сказка населена множеством персонажей, декорации часто сменяют друг друга. Вызывает интерес и Змей Горыныч о трех головах, брутальности которого позавидовал бы сам Джеймс Бонд.

Вечерний спектакль «Казанское полотенце» по пьесе классика татарской драматургии Карима Тинчурина — это легенда о любви, о татарских Ромео и Джульетте. В постановке задействована вся молодежная часть труппы. Зрителя ждет много песен, пластики, улыбок. Один из ярких моментов — отбивание холста, танец, когда к небесам взметается эксесльсиор (невесомая ткань), а ритм вслед за музыкой отбивает сердечный ритм.

Для постановки танцевальных номеров в Бугульму приглашали казанских хореографов Марселя и Марию Нуриевых (Марсель был номинантом как лучший балетмейстер-хореограф на российскую театральную премию «Золотая маска» в 2018 году). Хореографы из-за пандемии не смогли увидеть окончательный вариант спектакля.

«Надеемся, что посмотрят его на одной из площадок Казани во время гастролей», — отметила собеседница агентства.

Помимо спектаклей Бугульминского театра, у жителей и гостей Казани была возможность увидеть моноспектакль Буинского драмтеатра «Сез әле Мине Белмисез», постановки Атнинского драмтеатре имени Тукая «Беренче мәхәббәт» и Альметьевского драмтеатра «Тыкрыкта булды бу хәл», а также многие другие работы.

Какие именно спектакли Бугульминского драмтеатра жители столицы РТ увидят в октябре этого года, пока не известно. «Решение по ним не принято», — отметила завлит театра.

Фото Дениса Гапонова.