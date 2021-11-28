Бугульминский драмтеатр покажет в Марий Эл спектакль «Бог ездит на велосипеде»

Фото: Бугульминский драматический театр имени Баталова, Денис Гапонов

Во вторник, 30 ноября, на сцене Академического русского театра имени Г. Константинова в Йошкар-Оле Бугульминский государственный драматический театр имени А. В. Баталова представит «подростковый бунт» «Бог ездит на велосипеде». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Сейчас мы находимся в дороге, на сцену выйдем завтра, 30 ноября. Мы едем на автобусе, декорации следуют за нами же — на „КАМАЗе“. Гастрольная группа — порядка 20 человек, из них восемь актеров — три девушки, пять парней», — рассказала собеседница агентства.

В соседней республике Марий Эл 20 ноября стартовал XVIII Международный фестиваль русских театров национальных республик «Мост дружбы». Бугульминцы в числе других театров завершат конкурсную программу.

Фестиваль проводится с 1993 года. До пандемии коронавируса Бугульминский драмтеатр был постоянным участником театрального форума и часто собирал его награды. «Лучшее исполнение главной женской роли» досталось Марине Быстровой за спектакль «Госпожа Министерша», а «За лучшее исполнение роли второго плана» была отмечена Надежда Вышинская, сыгравшая в спектакле «Сотворившая чудо».

Фото: © Бугульминский драматический театр имени Баталова, Денис Гапонов

В этот раз бугульминцы представят спектакль «Бог ездит на велосипеде» по пьесе современных драматургов уральской школы Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной. Премьера состоялась в конце 2019 года. Режиссером выступила Алессандра Джунтини из Италии. Это пьеса о взаимоотношениях подростков с родителями и друг с другом, а также о том, как важно найти того, кто тебя поймет и примет со всеми недостатками и достоинствами.

Эксперт «Золотой маски» Владислава Куприна положительно отозвалась об этой постановке, в том числе о работе режиссера и актерском составе.

На этом фестивале Татарстан представлен сразу тремя театрами: бугульминским, казанским «Сдвигом» и набережночелнинскими «Мастеровыми».