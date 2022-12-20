Бугульминский драмтеатр отправится на гастроли в Курскую и Белгородскую области

Бугульминский драмтеатр имени Баталова отправится на гастроли в Курскую и Белгородскую области в марте 2023 года. Артисты представят спектакль «Женитьба Бальзаминова» и детскую сказку «Иван Царевич и Царевна-лягушка» в трех городах: Губкине и Старом Осколе Белгородской области, а также Железногорске Курской.

Гастроли стали возможны благодаря выигранному гранту. Бугульминский театр стал единственным театром из Татарстана, которому удалось победить. Сумма гранта, которая покроет все расходы на гастроли вплоть до гонораров артистам, составила около 5 млн рублей.

«Для нас это большая честь. Мы хотим поддержать людей, живущих в Курской и Белогородской областях. Тем более театр давно так далеко не выезжал на гастроли», — рассказали «Татар-информу» в драмтеатре.

Сегодня, 20 декабря, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» подвел итоги конкурса гастрольных грантов «Культурная афиша». В прямом эфире были объявлены победители — ими стали 11 театральных коллективов из разных уголков страны.

Это камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Государственный академический театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Санкт-Петербургский театр «Суббота», Рязанский театр драмы, Молодежный театр «Ангажемент», Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. В. Баталова, Государственный академический театр имени Моссовета, Курская областная государственная филармония, Ведогонь-театр и Рязанский музыкальный театр.

Прием конкурсных заявок проходил с 24 октября по 17 ноября. За это время были поданы 84 заявки от различных культурных учреждений, представляющих города от Старого Оскола до Якутска.

Больше всего участников оказалось среди кукольных театров. Заявки прислали и профессиональные театры, такие как Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова, и молодежные любительские студии.

В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» вошли преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИСа, которые были привлечены для независимой оценки конкурсных заявок.

«Состав участников этого конкурса показал невероятное доверие к его организаторам — фонду „Искусство, наука и спорт“. Заявок было очень много, и все они были разного уровня, но главное, что мы отметили, конкурс вызвал большой интерес. Известные академические театры, которые, казалось бы, избалованы количеством гастролей и разных фестивалей, и одновременно с ними участие приняли театры из небольших городов, для которых это стало новым опытом и возможностью, чтобы о них узнали», — отметил в своем обращении ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.