Бугульминский драмтеатр готовит премьеру для нового театрального сезона

Фото Дениса Гапонова / предоставлено Бугульминским драмтеатром

Этой осенью зрители Бугульминского государственного русского драматического театра им. А.В. Баталова увидят сценическую версию романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Премьера состоится в начале нового, 89-го, театрального сезона.

Спектакль поставит Гульнара Галавинская — театральный режиссер, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Гильдии театральных режиссеров России. Она приехала в Бугульму из Москвы по приглашению дирекции культурного учреждения.

График репетиций очень плотный – они проходят ежедневно. Репетиционный процесс продолжится и летом, уже после закрытия 88-го сезона. Генеральный прогон пройдет в 20-х числах июня.

Работа кипит и в цехах театра: шьются костюмы, изготавливаются декорации.

Спектакль планирует быть зрелищным, с яркими костюмами и красивой музыкой. Он ставится на средства, выделенные по программе «Культура малой Родины».

Как рассказали «Татар-информу» в Бугульминском драмтеатре, в ушедшем театральном сезоне состоялось девять премьерных показов: «Мой зять украл машину дров», «Бесконечный апрель», «Бездонное озеро», «Счастье в куче битого стекла», «Приключения у елочки», «Однажды в старой сказке», «Похищение», «Женитьба гусара», «Спилберг». Количество премьер на будущий год пока точно неизвестно, добавили в театре.