Бугульминский драмтеатр даст спектакли в Лениногорске и Бугуруслане

Бугульминский драмтеатр сегодня отправился на выезд в Лениногорск, там покажут спектакль «Прощай, конферансье». А уже завтра, 10 марта, состоится выезд в соседнюю Оренбургскую область, в город Бугуруслан, где бугульминцы покажут сказку «Храбрец-удалец» и комедию «Номер с фруктами». Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

«Прощай, конферансье» — это трагикомедия по пьесе Григория Горина, рассказывающая о событиях 1941-го. Концертная бригада в мирное время колесит по стране, показывая фокусы, юморески, танцы и песни. У каждого артиста своя жизнь, свои проблемы и радости. Но все меняется с нападением фашисткой Германии, наступает другое время. И вот уже у бригады совсем другие задачи — поднять боевой дух воинов, спасающих родную землю. Артисты попадают в плен к фашистам, постепенно их ряды редеют...

«В Доме культуры Лениногорска практически все билеты выкуплены, много из них приобретено по „Пушкинской карте“. Лениногорцы всегда с нетерпением ждут бугульминских актеров на своей площадке. В зале всегда аншлаги», — поделилась Юлия Исмагилова.

Выезд в Бугуруслан — это ответный визит Бугульминского драмтеатра. 3 марта в рамках обменных гастролей коллектив Бугурусланского драмтеатра им. Гоголя играл на сцене театра Баталова комедию «Чужой ребенок» и сказку «Красная Шапочка».

Программа популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта» стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.