Бугульминский автопарк пополнился восемью новыми автобусами

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Сегодня перед началом итоговой сессии Совета Бугульминского района Татарстана городу Бугульме передали шесть автобусов марки «ПАЗ». Этот транш стал вторым по счету.

Первого февраля республика уже передала две машины — таким образом, всего их уже восемь. Еще четыре транспортных средства ожидаются до марта 2024 года. В общей сложности автопарк Бугульмы должен пополниться 14 новыми автобусами по федеральной программе.

«Благодаря поддержке руководства страны появилась возможность обновления подвижного состава. Главная наша задача — обеспечить эффективное использование автобусов на маршрутах!» — подчеркнул глава района Линар Закиров.

Для включения автобусов в работу городских маршрутов потребуются решить ряд организационных вопросов, в том числе дооборудовать транспортные средства, оформить всю необходимую документацию и субсидировать деятельность предприятий-перевозчиков.