Бугульминские УК оштрафовали за плохую уборку снега, из-за которой люди получали травмы

По постановлениям Бугульминской прокуратуры две управляющие компании «АнТей» и «ЖЭУ-6» получили штраф по 125 тысяч рублей, а их директора – по 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Из-за плохой уборки снега и наледи на улицах несколько жителей города получили травмы, инвалиду пришлось самому себе очищать вход в дом.

«Татар-информ» рассказывал, что в начале января в Бугульме на мужчину с ребенком на руках с крыши дома упал снег.