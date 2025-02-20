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Происшествия 20 февраля 2025 12:01

Бугульминские УК оштрафовали за плохую уборку снега, из-за которой люди получали травмы

По постановлениям Бугульминской прокуратуры две управляющие компании «АнТей» и «ЖЭУ-6» получили штраф по 125 тысяч рублей, а их директора – по 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Из-за плохой уборки снега и наледи на улицах несколько жителей города получили травмы, инвалиду пришлось самому себе очищать вход в дом.

«Татар-информ» рассказывал, что в начале января в Бугульме на мужчину с ребенком на руках с крыши дома упал снег.

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