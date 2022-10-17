Бугульминская компания выплатила 1,2 млн рублей долгов по зарплате

Организация Бугульминского района Татарстана погасила свою задолженность перед 38 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – рассказали в ведомстве.

Благодаря этому ООО «Племрепродукт» выплатила долги по зарплате на сумму 1 226 000 рублей.