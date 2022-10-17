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Ру Тат
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Экономика
17 октября 2022  22:58

Бугульминская компания выплатила 1,2 млн рублей долгов по зарплате

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Организация Бугульминского района Татарстана погасила свою задолженность перед 38 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – рассказали в ведомстве.

Благодаря этому ООО «Племрепродукт» выплатила долги по зарплате на сумму 1 226 000 рублей.

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