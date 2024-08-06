Бугульминская драгоценность и проблемы ЖКХ: Минниханов посетил районы юго-востока РТ

Поездка на юго-восток республики началась с посещения новой мечети «Гәуһәр»

Фото: rais.tatarstan.ru

Бугульминская драгоценность

Рустам Минниханов начал поездку на юго-восток республики с Бугульминского района. Там он осмотрел новую мечеть «Гәуһәр» (драгоценный камень с татарского, – прим. Т-и). Она рассчитана на 250 человек. Отметим, что при строительстве были использованы средства меценатов и жителей города.

Мечеть «Гәуһәр» представляет собой двухэтажное здание с двумя минаретами высотой в 27 метров. Объект отличается уникальным дизайном. Он сочетает традиционные и инновационные подходы к архитектуре и художественному оформлению.

Интересно, что возле мечети был построен благоустроенный парк с футбольным полем и освещением, установлено тренажерное оборудование для занятий спортом, большая детская игровая и баскетбольная площадки. Также обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, связывающие территорию мечети с центральной улицей города.

Также в Бугульминском районе Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы» Фото: rais.tatarstan.ru

Динамика в Бугульминском районе хорошая

Также в Бугульминском районе Рустам Минниханов посетил животноводческий комплекс «Наратлы».

Он включает в себя четыре коровника, телятник, площадки для содержания молодняка, доильный зал и склад кормов. В комплексе сейчас содержится 8,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие производит 120 тонн молока в сутки.

Кроме того, Раис Татарстана встретился с руководителями хозяйств Бугульминского района. Рустам Минниханов отметил, что динамика в районе хорошая. Отдельно поблагодарил крупных инвесторов, которые вносят существенный вклад в развитие района.

В Ютазах Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил темпы уборки зерна на полях Фото: rais.tatarstan.ru

Ютазы демонстрируют высокие показатели, несмотря на отдаленность района

В Ютазах Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил темпы уборки зерна на полях. А также поговорил с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Ютазинского района.

Рустам Минниханов отметил, что Ютазинский район демонстрирует хорошие показатели по всем отраслям, несмотря на то что является одним из самых отдаленных в Татарстане.

В поездке Рустама Минниханова сопровождал заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Заббаров. Раису Татарстана сообщили, что на данный момент намолото 15% площадей от запланированного. Урожайность по району – 34 центнера на гектар. Что касается производства молока, то суточный валовый надой составляет 50,8 тонны. Поголовье крупного рогатого скота в Ютазинском районе по сельхозпредприятиям составляет чуть более 10 тысяч голов.

Ютазинский район демонстрирует хорошие показатели по всем отраслям Фото: rais.tatarstan.ru

На стендах были представлены данные об экономическом состоянии Ютазинского района, финансово-хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей, в том числе индекс промышленного производства, данные о развитии промышленного парка «Уруссу» и др.

Минниханов – детям в «Дубравушке»: «Нравится вам? Хорошо?»

После осмотра сельскохозяйственных мощностей Ютазинского района Минниханов посетил оздоровительный лагерь «Дубравушка». В последние два года его реконструировали, а сам объект ведет свою историю с 1957 года. Минниханов оценил условия пребывание и организацию досуга детей.

«Нравятся вам? Хорошо? Кормят вас? Ну давайте сфоткаемся тогда», – предложил Минниханов детям после того, как они заверили Раиса Татарстана, что все хорошо.

Минниханов посетил оздоровительный лагерь «Дубравушка» Фото: rais.tatarstan.ru

На территории лагеря имеется три спальных корпуса. Также есть игровая, столовая, медпункт, детская площадка с универсальными тренажерами, площадка для волейбола и футбола. Проводятся профильные, тематические смены и туры выходных дней. Ежедневно в период каникул оздоровительный лагерь может обслуживать 95 детей. Рустам Минниханов оценил, как обустроены спальные места, ознакомился с меню в столовой.

Оздоровительный лагерь вместе с Раисом Татарстана посетил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В Бавлинском районе поголовье крупного рогатого скота составляет 10 тысяч голов

Еще один животноводческий комплекс – «Берлек» Рустам Минниханов посетил в Бавлинском районе, где так же осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочных работ.

В настоящее время реализована первая очередь проекта комплекса – строительство здания коровника. Комплекс будет производить молоко. Возводится второй корпус, сдать который планируют в октябре этого года.

Еще один животноводческий комплекс – «Берлек» Рустам Минниханов посетил в Бавлинском районе Фото: rais.tatarstan.ru

После осмотра Рустам Минниханов встретился с механизаторами и руководителями сельхозпредприятий, поселений. В Бавлинском районе поголовье крупного рогатого скота составляет 10 тысяч голов, суточный валовой надой молока – 41,7 тонны.

«Сейчас будем запускать программу по модернизации сетей»

Проблема изношенности сетей была озвучена Рустамом Миннихановым в ходе рабочей поездки в Ютазинский, Бугульминский, Бавлинский муниципальные районы. Раис Татарстана сообщил, что в республике будет реализована отдельная программа по модернизации сетей. И соответствующее поручение уже дано правительству республики.

«Сейчас будем запускать программу по модернизации сетей. Вода, канализация, тепло. Будем вкладывать более серьезно. Будем двигать», – сказал Минниханов в ходе встречи с руководителями поселений Бавлинского района.

Между тем в Ютазинском районе износ жилищно-коммунальных сетей превышает 60% по всем ключевым направлениям, в Бугульминском – 70%.