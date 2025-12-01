Бугульминская делегация посетила подшефную воинскую часть в Удмуртии

Делегация Бугульминского района побывала в подшефной воинской части, расположенной в поселке Кизнер Удмуртской Республики.

В состав группы вошли заместитель руководителя исполнительного комитета района Артем Калинин, военный комиссар Рафаэль Миннетдинов и родители новобранцев. Сотрудничество с частью № 53701 ведется с 8 апреля 2008 года: за это время срочную службу здесь прошли более 300 бугульминских ребят.

30 ноября для молодых бойцов состоялось одно из важнейших событий их службы — принятие военной присяги. На площади перед строем клятву Родине произнесли шесть новобранцев из Татарстана, среди них трое — жители Бугульминского района.

Каждому военнослужащему от имени главы Бугульминского района Дамира Фаттахова передали подарки. Делегация также привезла продукты питания, в том числе местного производства — сливочное масло и сыр.

Военнослужащие поблагодарили руководство района и Бугульминский молочный комбинат за внимание и поддержку.

Дополнительный подарок части сделал индивидуальный предприниматель Мансуров, который передал современный телевизор.