Бугульминка стала режиссером-постановщиком показов коллекций дизайнеров в Москве

Фото: Елена Волкова / предоставлено модельным агентством

В столице состоялось модное событие Moscow Fashion Fair. На одной сцене выступили звезды эстрады и шоу-бизнеса — Абрикоса, Настя Кош, Amirchik и другие, а также дизайнеры и модели со всей России. Татарстан представляли модели из городов юго-востока. От Лениногорска — Виктория Голубева и Лейла Абдуллаева, от Бугульмы — Елизавета Кругляк, Маруся Миронова и Элеонора Васильева. Об этом «Татар-информу» рассказала педагог модельного агентства Fashion Юлия Исмагилова.

Девушки предварительно прошли кастинги и были приглашены сразу на два показа от мастеров создания модной одежды. Один из них — коллекция в мягких, природных тонах и свободных линиях под названием «Легенда о женьшене». Это плод сотрудничества дизайнеров Натальи Лопаткиной и Ирины Акулиной. Своеобразный творческий взгляд на традиции коренных народов Приморского края, их художественная интерпретация.

Девушки постарше представили этнические мотивы в новом ракурсе, наполненные светом, женственностью, изяществом.

Модели помладше примерили и показали образы, созданные юным, 13-летним дизайнером из Сочи Софьей Терешиной. Она была признана с 2020 по 2022 год лучшим юным дизайнером России. Ее образы — яркие, оптимистичные, сшитые с учетом удобства молодого поколения.

Moscow Fashion Fair объединяет талантливых моделей, дизайнеров, специалистов модной индустрии из разных регионов России. Его цель — поддержка отечественных производителей детской, подростковой и молодежной одежды. Модельное агентство юго-востока РТ сотрудничает с MFF несколько лет. Директор агентства Елена Васильева уже третий сезон является режиссёром-постановщиком показов коллекций дизайнеров в Москве.