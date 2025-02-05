Бугульминка потеряла 1,3 млн, пытаясь заработать на инвестициях

В Бугульме местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Женщина рассказала, что получила сообщение от пользователя с именем Алексей. Мужчина рассказал о «чудо-платформе» для дополнительного заработка. Он уверял, что на платформе у него находится депозит на сумму более 8 тыс. долларов, и предлагал стать участником этого проекта. Женщина поверила аферисту и решила попробовать инвестировать.

Она установила на свой телефон необходимое приложение, прошла регистрацию и открыла личный кабинет, где Алексей давал ей указания. Он объяснил, что для того, чтобы платформа начала работать, необходимо пополнить баланс, и чем больше будет баланс, тем больше будет денежный оборот.

После этого бугульминка стала переводить деньги с карты на платформу. Общая сумма переводов составила 1 млн 300 тыс. рублей. Однако вывести деньги женщина не смогла и поняла, что стала жертвой мошенников.