Бугульминец, желая заработать на инвестициях, набрал кредитов и отдал аферистам 8 млн

Бугульминец решил заняться инвестициями и остался без восьми миллионов рублей.

В мае прошлого года 57-летний мужчина в интернете увидел объявление, в котором было указано, как можно выгодно инвестировать свои деньги. Он позвонил на номер, где незнакомец, рассказал о выгодных предложениях.

Следуя рекомендациям мошенников, мужчина зарегистрировался на сайте и сначала перевел шесть тысяч рублей. Когда на его виртуальном счете начала расти прибыль, он решился вложить уже миллион рублей.

Мошенники каждый раз убеждали инвестировать больше и больше. Когда собственных денег уже не хватало, мужчина взял кредит в банке и одолжил деньги у знакомых.

Восемь месяцев он продолжал переводить средства на липовые счета, но когда попытался вывести «прибыль», мошенники перестали выходить на связь и заблокировали его. Всего мужчина перечислил аферистам восемь миллионов 34 тысячи рублей.