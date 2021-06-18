Бугульминец, задолжавший 600 тыс. рублей алиментов, прятался от приставов на балконе

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ, по решению суда бугульминец обязан был выплачивать треть своего дохода на содержание двоих несовершеннолетних детей. Он всячески уклонялся от выплат, в связи с чем общий долг по алиментам составил порядка 600 тысяч рублей.

Официально он нигде не работал. Судебные приставы ранее уже привлекали его к административной ответственности: суд назначил ему 80 часов обязательных работ. Однако мужчина так и не приступил к ним, как и не начал платить алименты. После возбуждения уголовного дела должник не являлся на допрос.

Тогда приставы решили поискать должника в квартире его возлюбленной. Они пришли к ней рано утром, та сообщила приставам, что мужчина уехал на работу. Однако правоохранители решили позвонить ему на телефон и звонок раздался из соседней комнаты. Пройдя дальше, приставы увидели, что мужчина прятался от них на балконе, сидя на корточках.

Его доставили в отделение судебных приставов для дачи показаний.

Всего дознавателями УФССП России по РТ возбуждено 568 угловных дел, почти все из них связаны с неуплатой алиментов. С начала года приставы взыскали более 236 млн рублей с должников, это в два раза больше чем в прошлом году.