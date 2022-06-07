Бугульминец забил до смерти приятеля за то, что тот не смог выпустить его из квартиры

В Татарстане 32-летнего жителя Бугульмы обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, понесшее смерть потерпевшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что 1 июня мужчина выпивал в гостях у приятеля. В какой-то момент он решил пойти домой, но обнаружил, что дверь заперта. Тогда он стал требовать ключи у хозяина дома и еще одного гостя. Но мужчины не смогли ему помочь, так как были нетрезвы.

Тогда бугульминец избил знакомых, нашел ключи и ушел. Утром хозяин квартиры обнаружил, что 37-летний избитый гость мертв. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Свою причастность к преступлению бугульминец признал лишь частично. На время следствия он будет находиться под стражей.

