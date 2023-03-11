Бугульминец в магазине едва не зарезал двоих мужчин, перепутав их со своими обидчиками

В Татарстане 49-летнего жителя Бугульмы подозревают в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, вечером 7 марта нетрезвый бугульминец пришел в магазин на улице Энгельса. Там он увидел двоих посетителей и решил, что это те мужчины, с которыми он подрался здесь же неделю назад. Мужчина вытащил два ножа и нанес ими несколько ударов оппонентам, а после сбежал.

Пострадавших 35-летнего и 51-летнего местных жителей с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу.

Свою вину он признал. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.