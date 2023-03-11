Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бугульминец в магазине едва не зарезал двоих мужчин, перепутав их со своими обидчиками
В Татарстане 49-летнего жителя Бугульмы подозревают в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, вечером 7 марта нетрезвый бугульминец пришел в магазин на улице Энгельса. Там он увидел двоих посетителей и решил, что это те мужчины, с которыми он подрался здесь же неделю назад. Мужчина вытащил два ножа и нанес ими несколько ударов оппонентам, а после сбежал.
Пострадавших 35-летнего и 51-летнего местных жителей с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в больницу.
Свою вину он признал. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа