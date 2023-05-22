Бугульминец указом Путина награжден медалью «За отвагу»

Житель Бугульмы, работник предприятия НПО НТЭС Игорь Арчибасов удостоен государственной награды — медали «За отвагу» за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. Медаль военнослужащему на деловом понедельнике вручил глава Бугульминского района РТ Линар Закиров. Вручение состоялось под аплодисменты зала.

«Игорь Арчибасов проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 12 августа 2022 года удостоен медали „За отвагу“», — сообщил Линар Закиров.

Отдельные слова глава муниципального образования адресовал своему земляку. «Игорь Евгеньевич, Вами гордятся все — семья, друзья, боевые товарищи, весь наш город! Огромное спасибо за проявленную доблесть! Уверен, Вы будете с честью носить эту медаль и станете примером для своих товарищей!» — подчеркнул он.

Игорь Арчибасов — уроженец поселка Актюбинский Азнакаевского района. Учился в школе №1 города Бугульмы, окончил Бугульминский машиностроительный техникум в 2017 году.

Проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время трудится в НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» токарем.

Игорь женат, его супруга работает в поликлинике Бугульминской центральной районной больницы. Также у награжденного есть три младших брата.