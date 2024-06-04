Бугульминец удостоен медали Александра Суворова

Уроженец Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского района Татарстана Евгений Сересев за особые заслуги в ходе специальной военной операции указом Президента России Владимира Путина награжден медалью Александра Суворова.

Награду сержанту вручил глава Бугульминского района Линар Закиров на еженедельном совещании.

«Евгений Александрович, плечом к плечу с братьями по оружию наши военнослужащие сегодня бьются за Россию. Защищают нашу жизнь и наше общее будущее. Мы искренне гордимся вами, восхищаемся мужеством! Поздравляем с наградой!» — сказал мэр.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, боец на передовой с апреля 2023 года — он заключил контракт. Служит в 104-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова дивизии механиком-водителем.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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