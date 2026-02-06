news_header_top
Происшествия 6 февраля 2026 11:31

Бугульминец получил условку за то, что пьяный и без прав взял у друга машину покататься

В Бугульме суд вынес приговор водителю Родиону Гайфутдинову за управление автомобилем в нетрезвом виде. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию.

«В октябре прошлого года он управлял машиной своего приятеля, который не знал, что Гайфутдинов лишен прав. Позже его остановил инспектор ДПС, а потом направил на медицинское освидетельствование, но мужчина отказался его проходить», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на год условно с запретом на управление автомобилем на два года. Машину суд постановил вернуть его приятелю.

