Происшествия 13 февраля 2026 12:57

Бугульминец получил год строгача за повторное вождение в пьяном виде

В Бугульме суд вынес приговор водителю Ильдару Исхакову за управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, ранее осужденным по такой же статье.

«В ноябре 2025 года Ильдар Исхаков, будучи пьяным, управлял своим авто вплоть до его остановки инспектором отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Бугульминскому району. От медицинского освидетельствования он отказался», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным и, с учетом наказания от предыдущего приговора, назначил ему год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на четыре года. Машина была изъята в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

