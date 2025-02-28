Бугульминец, который продавал несуществующие товары татарстанцам, предстанет перед судом

Житель Бугульмы, который несколько месяцев продавал несуществующие товары, предстанет перед судом. 31-летнего мужчину задержали по месту жительства. Выяснилось, что он действовал в кругу своих знакомых, а также на площадке бесплатных объявлений.

Он представлялся продавцом по продаже автомобильных шин. Деньги за несуществующие товары обманутые татарстанцы переводили на банковскую карту сестры бугульминца или передавали ему лично.

Полицейские установили еще семь эпизодов мошенничества. С октября прошлого года бугульминец причинил материальный ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

Свою вину он полностью признал. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».