Бугульминцы тепло приняли новую комедию «Всё будет хорошо, или Don`t worry»

В бугульминском драмтеатре им. А.В. Баталова состоялась премьера спектакля «Всё будет хорошо, или Don`t worry». Зритель тепло принял новую комедию.

«В год, когда пандемия в очередной раз уронила настроение жителей России, так важно дать им повод лишний раз улыбнуться и воскресить надежду на лучшее», — поделилась с агентством завлит театра Юлия Исмагилова.

Это пьеса о начинающем скульптуре, который не совсем честным путем хочет решить все свои проблемы: личные, финансовые, профессиональные.

Директор театра имени А. Баталова Владислав Юдин отметил, что в этом году учреждение празднует своеобразный юбилей — четверть века дружбе с постановщиком Алексеем Молостовым и художницей Татьяной Видановой.

«В содружестве они поставили десятки замечательных спектаклей в нашем театре. Часть из них составляют золотой фонд нашего репертуара. Достаточно вспомнить „Странную миссис Сэвидж“, драму „Хапун“, „Выходили бабки замуж“ или прекрасный спектакль „Легенда о любви“. Вместе мы делали красочные, эмоциональные сказки. Одна из них „Али-баба и другие“ до сих пор на устах у многих зрителей», — отметил руководитель.

«Комедия „Всё будет хорошо“ — очередной плод творения дуэта Молостов — Виданова. К публике вышла комедия легкого содержания с внешними комическими приемами. Следующий показ состоится 18 марта. Спектакль доступен и для обладателей „Пушкинской карты“», — уточнила завлит театра Юлия Исмагилова.