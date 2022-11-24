Бугульминцы сошьют новогодние игрушки для елок в детском парке

Общественная организация «Женсовет Бугульминского муниципального района» запускает интересную акцию к Новому году. Бугульминцы сами сошьют новогодние игрушки для елок в Парке культуры и отдыха (детском парке).

«А давайте вместе украсим елочки к Новому году в детском парке. Так, чтобы они были абсолютно уникальными. Чтобы таких елок ни у кого больше не было», — предложила председатель организации Марина Солдатова.

Свою акцию члены общественной организации назвали «Новогодняя игрушка». Главное, чтобы украшение для елочек было изготовлено своими руками и имело от 15 на 15 до 20 на 20 сантиметров. Подразумевается, что игрушки будут сшиты из доступного материала и будут отражать идею новогоднего праздника.

Нужно отметить, что в парке несколько совсем маленьких живых елок. Они были посажены в рамках различных городских акций. Также готовится к установке и основная елка, вокруг которой обычно организуют рождественский гулянья. Игрушки от бугульминцев украсят и главную красавицу, и ее маленьких «сестер». Елки будут украшены только игрушками горожан.

День украшения елок, 18 декабря, станет общим праздником. Каждый повесит свою творение самостоятельно. А взамен сможет взять из специальной коробочки себе сюрприз от Женсовета и выпить горячий чай с выпечкой.