Бугульминцы поддержали штурмовиков, у которых из-за прилета уничтожен склад

Фото предоставлено Натальей Паниной

Очередной груз из Бугульмы доставлен бойцам на передовую. Помощь оперативно собрали по просьбе военнослужащих, у которых сгорело имущество. Штурмовая бригада, над которой взяли шефство жители юго-востока Татарстана, недавно попросила о поддержке.

Дело в том, что в результате прямого попадания по месту базирования были уничтожены склад и кухня — всё сгорело. «Но счастье не в вещах, а в жизни», — уверены бойцы.

Вещи и припасы для бойцов быстро собрали неравнодушные жители и уже доставили их к месту назначения: стройматериалы, коврики, матрацы, продукты, баки для воды, маскировочные сети, предметы личной гигиены, медикаменты и много всего другого, что крайне необходимо на передовой. Груз весом около 2 тонн на складе ГКС в Бугульме оперативно погрузили в автомобиль за 50 минут.

Военнослужащие записали видео, в котором благодарят татарстанцев за помощь. «Спасибо, что думаете и заботитесь о нас, помогаете нам. Если бы не ваша помощь, было бы намного сложнее и тяжелее», — подчеркнули они.

Бойцы отдельно благодарят Альберта Каримова и коллектив гуманитарного склада ГКС, группу «Поддержка военнослужащих города Бугульма», группы из Лениногорска «По зову сердца» и «Мы вместе за наших» и других за постоянную поддержку.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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