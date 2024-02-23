Бугульминцы почтили память героев-земляков минутой молчания

В День защитника Отечества жители Бугульмы возложили цветы к мемориалу Вечной славы и на Аллее героев.

Представители местных властей, прокуратуры, отдела внутренних дел, духовенства, Союза ветеранов боевых действий, различных общественных организаций, участники движения «Форпост», молодогвардейцы, школьники, кадеты и другие неравнодушные жители города почтили память погибших воинов минутой молчания.

«По традиции чтим память тех, кто погиб, защищая нашу страну. Кто гнал фашиста до Берлина, освобождая свой народ. Тех, кто тушил военный конфликт на Северном Кавказе. Вспоминаем заслуги воинов-интернационалистов, которые прошли горячие точки. Мы говорим спасибо и поддерживаем бойцов, которые прямо сейчас с оружием в руках защищают нашу независимость на границах с Украиной», — обратился к собравшимся глава Бугульминского района РТ Линар Закиров.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, участники специальной военной операции из Бугульмы, прибывшие в краткосрочный отпуск, сегодня приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, в Казани.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону