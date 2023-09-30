Бугульминцы отправили более 8 тонн овощей бойцам спецоперации

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Жители Бугульминского района Татарстана откликнулись на призыв об оказании продовольственной помощи участникам специальной военной операции. По запросу бойцов более 8 тонн овощей нового урожая — картофель, морковь, капусту, лук, чеснок — собрали в зону СВО военнослужащим — уроженцам муниципалитета.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, выращенным урожаем поделились не только фермеры, но и неравнодушные владельцы личных подсобных хозяйств. Накануне груз был доставлен военным.

В Бугульминском районе на постоянной основе организован сбор помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции: теплых вещей, медикаментов, перевязочных материалов, продуктов питания с длительным сроком хранения.

Эта работа проводится уже давно, но, по данным пресс-службы района, у людей не ослабевает желание помогать. Пункты сбора открыты на предприятии «ГКС» и на складе военторга.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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