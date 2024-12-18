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Бугульминец в костюме Деда Мороза завлекал детей, насиловал их и снимал видео
За совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних и распространение детской порнографии задержан 54-летний житель Бугульмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По версии следствия, летом бугульминец занимался ремонтом балкона у знакомых. Оставшись наедине с шестилетней дочерью хозяев квартиры, он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Свои действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего выложил в интернет.
Следователи полагают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Выяснилось, что незадолго до задержания он ездил по городу на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой.
Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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