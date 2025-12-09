Бугульминца хотят отправить на принудительное лечение за насилие над детьми

Уголовное дело в отношении жителя Бугульмы, обвиняемого в совершении преступлений против малолетних, направлено в суд.

По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год мужчина знакомился с детьми, после чего совершал в отношении них действия сексуального характера, снимая все на телефон. Две такие видеозаписи он позднее распространил через мессенджер. Всего жертвами его действий стали шестеро детей.

Во время следствия была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство. Из-за этого заболевания он не мог осознавать опасность и противоправность своих поступков и контролировать их.

Следственные органы направили в суд постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера.