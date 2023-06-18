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Бугульма впервые проведет Сабантуй в городе-побратиме Армавире
24 июня Армавир встретит народный праздник «Сабантуй Бугульма — Армавир». Мероприятие пройдет в парке «Городская роща». Событие бугульминцы проведут для армавирцев впервые, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района.
Большой концерт подарят зрителям местные и приглашенные из Татарстана коллективы. На майдане выступят солисты и фольклорные ансамбли центра татарской культуры Бугульмы, сельских домов культуры Бугульминского района, централизованной районной клубной системы, а также народный ансамбль «Дружба».
В этом году каждый из гостей торжества сможет проникнуться традициями татарского народа, увидеть экспонаты выставки Дома дружбы народов, посетить настоящее татарское подворье и пополнить свою коллекцию красивых сувениров, приобретя их на ярмарке изделий прикладного творчества.
Помимо этого, гости праздника смогут стать участниками соревнований по гиревому спорту и армрестлингу, поучаствовать в конкурсах и играх. Для детей весь день будут работать интерактивные площадки.
Национальный колорит армавирскому празднику добавит борьба на поясах корэш. Двое борцов из Бугульмы — Алексей Феоктистов и Алексей Захаров — поборются за звание главного батыра Армавира.
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между городами Бугульма и Армавир было подписано в сентябре 2022 года.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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