«Бугульма своим»: часть бюджета праздника направили на помощь бойцам СВО

В Бугульме в рамках празднования Дня города, Дня Республики Татарстан и Дня нефтяника отправили партию помощи для участников специальной военной операции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Акция под названием «Бугульма своим» стала результатом решения направить часть средств, выделенных на праздничные мероприятия, на помощь военным.

В состав груза вошли квадроциклы и питбайки, пиломатериалы, электроинструменты, бензиновые и дизельные генераторы, бензопилы, автономные обогреватели, печи-буржуйки с дымоходами, автомобильная резина, крепежные материалы, предметы гигиены и 3D-продукция для работы рот БПЛА.

В подготовке и комплектации участвовали предприятия и жители Бугульминского района. Организаторы отметили, что помощь стала возможной благодаря единству и неравнодушию всех, кто поддержал инициативу.

«Это было общее решение – часть праздничного бюджета направить на помощь нашим бойцам. Мы хотим, чтобы они знали: Бугульма рядом с ними, мы думаем о них, поддерживаем и ждем их благополучного возвращения домой», – подчеркнул руководитель района Дамир Фаттахов.

Фура с помощью отправится на Херсонское направление для передачи участникам спецоперации.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ