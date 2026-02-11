Бугульма подпишет соглашение с Миндортрансом для решения проблем транспорта

Общественный и пригородный транспорт остаются одной из самых острых проблем Бугульминского района. Руководитель района Дамир Фаттахов сообщил в своем канале в MAX, что сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

По его словам, после визита министра в Бугульму в прошлом году была создана совместная рабочая группа, которая занимается поиском решений в сфере пассажирских перевозок.

В первую очередь стороны намерены разобраться с автобусами, переданными району, которые не могут полноценно работать из-за постоянных технических неисправностей. Сейчас специалисты проверяют технику на предмет возможного производственного брака. Если он подтвердится, район совместно с Миндортрансом планирует обратиться к руководству республики с просьбой о предоставлении новых автобусов, поскольку без обновления подвижного состава проблему решить не удастся.

Также обсуждается обновление маршрутной сети, повышение заработной платы водителей и определение устойчивой финансовой модели перевозок. На муниципальном уровне уже проработан переход на регулируемый тариф. При этом Фаттахов отметил, что муниципальный общественный транспорт должен получать субсидии, и эта тема также будет обсуждаться с республиканским ведомством.

Кроме того, совместно с Минтрансом рассматриваются вопросы развития аэропорта и продления автодороги «Шали – Бавлы» до Бугульмы.

Все обозначенные направления планируется закрепить в соглашении о сотрудничестве между Бугульминским районом и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Встречи по этим вопросам будут проходить еженедельно до тех пор, пока не будут приняты конкретные решения.

По словам главы района, в таком формате в рамках подготовки к юбилею «Бугульма 250» планируется выстраивать работу и с другими министерствами: под каждую задачу – конкретные решения и контроль их исполнения.

Улучшение транспортной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: https://max.ru/DIF