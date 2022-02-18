Будут судить жителя РТ, устроившего ДТП на мотоблоке, в котором погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло 11 июля на пересечении улицы Советской с трассой Казань – Ульяновск в деревне Чувашский Сарыкамыш Буинского района.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 44-летний пьяный мужчина за рулем мотоблока с тележкой, в которой находился 45-летний житель деревни Старые Бурундуки, врезался в «КАМАЗ». От полученных травм пассажир скончался на месте происшествия.

Татарстанцу предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.