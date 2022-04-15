Будут судить жителя РТ, который жестоко убил супругов и угнал их авто

В Верховный суд Татарстана направлено дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, угоне, краже, а также покушении на убийство, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как полагает следствие, 15 июня прошлого года в Челнах на улице Тургай мужчина поссорился с супругами. В результате конфликта он взял молоток и нож и жестоко убил мужа и жену. После убийства злоумышленник попытался расправиться со свидетельницей преступления, однако сделать этого не смог.

Кроме того, челнинец влез в дом к убитым, забрал оттуда 7 тыс. рублей и ключи от автомобиля, на котором уехал.

Мужчину задержали. Свою вину он полностью признал. На время следствия его поместили под стражу.

