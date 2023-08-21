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Будут судить жителя РТ, который за деньги отдал знакомому паспорт для регистрации фирмы
За незаконное использование паспорта для регистрации фирм перед судом предстанет житель Балтасинского района. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 57-летний безработный мужчина за материальное вознаграждение в 3 тысячи рублей отдал односельчанину паспорт, чтобы тот зарегистрировал юридическое лицо.
Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» и направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
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