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Происшествия 21 августа 2023 13:01

Будут судить жителя РТ, который за деньги отдал знакомому паспорт для регистрации фирмы

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За незаконное использование паспорта для регистрации фирм перед судом предстанет житель Балтасинского района. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 57-летний безработный мужчина за материальное вознаграждение в 3 тысячи рублей отдал односельчанину паспорт, чтобы тот зарегистрировал юридическое лицо.

Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» и направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

#суд #Уголовное дело
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