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Происшествия
18 марта 2022  11:06
Полина Шевчук

Будут судить жителя РТ, который пьяным угнал авто у отца и в дороге жестоко убил приятеля

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В Татарстан под суд пойдет 23-летний житель Лениногорска, обвиняемы в угоне, грабеже, незаконном лишении свободы и убийстве, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в июле прошлого года молодой человек находился на заработках в Башкирии. Выпив, он угнал у отца автомобиль и отправился с тремя приятелями в Лениногорск. По дороге между угонщиком и 38-летним пассажиром произошел конфликт. Молодой человек избил оппонента, отобрал у него мобильник, связал и оставил в лесу. Позднее злоумышленник вернулся вместе с приятелем в лес и вновь избил жертву, сбросил его в реку и закидал камнями. Дождавшись, пока потерпевший скроется под водой, татарстанец уехал. Тело убитого было найдено спустя месяц. 

Злоумышленника поймали. Свою вину он признал. На время следствия молодой человек находился под стражей.
 

#Убийство #Угон автомобиля #следком рт
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