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Происшествия
8 февраля 2022  09:19
Полина Шевчук

Будут судить жителя РТ, который продавал поддельные кроссовки под лейблами известных фирм

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В Набережночелнинский городской суд направлено дело в отношении жителя Нижнекамска. Его обвиняют по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, в марте прошлого года мужчина продавал в одном из ТЦ Челнов кроссовки и одежду под лейблами известных производителей. Однако товар был подделкой. Ущерб от действий предпринимателя составил миллион рублей.

#подделки #Татарская транспортная прокуратура
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