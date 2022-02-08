Будут судить жителя РТ, который продавал поддельные кроссовки под лейблами известных фирм

В Набережночелнинский городской суд направлено дело в отношении жителя Нижнекамска. Его обвиняют по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб». Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, в марте прошлого года мужчина продавал в одном из ТЦ Челнов кроссовки и одежду под лейблами известных производителей. Однако товар был подделкой. Ущерб от действий предпринимателя составил миллион рублей.