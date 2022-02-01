Будут судить жителя РТ, который продал у кафе на трассе 450 литров безакцизного алкоголя

Как было установлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, 13 октября прошлого года 41-летний житель Татарстана приобрел в Башкирии за 45 тыс. рублей 450 литров немаркированного алкоголя.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, через некоторое время татарстанец решил продать алкоголь возле одного из кафе на трассе. Покупатель приобрел безакцизный алгоколь за 55 тыс. рублей. В этот момент продавца задержали.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, на мужчину возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.