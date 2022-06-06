Будут судить жителя РТ, который из ревности задушил жену и инсценировал ее самоубийство

В Верхнеуслонский районный суд направлено дело 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в декабре прошлого года мужчина с супругой устроили посиделки на веранде дома. Во время застолья они разругались на почве ревности. Мужчина взял веревку и задушил жену, а после попытался инсценировать ее самоубийство, ударив ее несколько раз ножом в предплечье.

Свою вину татарстанец не признал. Дело направлено в суд.

