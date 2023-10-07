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Будут судить жителя РТ, 15 лет назад участвовавшего в групповом изнасиловании девушки
В Татарстане перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в групповом изнасиловании, совершенном 15 лет назад, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По данным следствия, 19 января 2008 года трое пьяных мужчин в Елабуге изнасиловали 20-летнюю девушку.
Двое фигурантов ранее были осуждены, но личность третьего долгое время оставалась неустановленной.
Благодаря проведенным следственным действиям удалось выяснить, что к изнасилованию причастен 35-летний ранее судимый елабужанин. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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