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Ру Тат
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Происшествия
12 ноября 2021  14:44
Павел Климчак

Будут судить жителя Петербурга, который отсылал по почте в Казань фальшивые деньги

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Сотрудники полиции совершили проверочную закупку поддельных купюр на одном из интернет-сайтов. Были куплены 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей каждая. Фальшивые деньги отправили из Санкт-Петербурга.

Как только посылка пришла в Казань, стражи порядка отправили ее на экспертизу, которая показала, что деньги действительно поддельные. Возбудили уголовное дело по статье «Сбыт фальшивых денег».

Как стало известно ИА «Татар-информ», сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ получили видео с камер видеонаблюдения из отделения почты в Санкт-Петербурге. С помощью этих записей удалось установить, что отправителем поддельных купюр был 29-летний житель Петербурга.

В феврале этого года его задержали у себя дома. Во время обыска его квартиры оперативники нашли несколько телефонов, сим-карт, банковских карт, а также еще одну поддельную купюру.

Мужчину доставили в казанский отдел полиции, где он полностью признал свою вину. Его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

#Санкт-Петербург #фальшивые деньги #поддельные банкноты
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