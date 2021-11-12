Будут судить жителя Петербурга, который отсылал по почте в Казань фальшивые деньги

Сотрудники полиции совершили проверочную закупку поддельных купюр на одном из интернет-сайтов. Были куплены 10 банкнот номиналом 5 тысяч рублей каждая. Фальшивые деньги отправили из Санкт-Петербурга.

Как только посылка пришла в Казань, стражи порядка отправили ее на экспертизу, которая показала, что деньги действительно поддельные. Возбудили уголовное дело по статье «Сбыт фальшивых денег».

Как стало известно ИА «Татар-информ», сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ получили видео с камер видеонаблюдения из отделения почты в Санкт-Петербурге. С помощью этих записей удалось установить, что отправителем поддельных купюр был 29-летний житель Петербурга.

В феврале этого года его задержали у себя дома. Во время обыска его квартиры оперативники нашли несколько телефонов, сим-карт, банковских карт, а также еще одну поддельную купюру.

Мужчину доставили в казанский отдел полиции, где он полностью признал свою вину. Его дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.