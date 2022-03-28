Будут судить жителя Петербурга, которого поймали по пути в Казань с 18 кг наркотиков

В Татарстане перед судом предстанет 34-летний житель Санкт-Петербурга, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и использовании поддельных водительских прав.

Как полагает следствие, мужчина забрал из тайника в Ленинградской области более 18 килограммов наркотиков. После этого он поехал в Казань, чтобы в дальнейшем продать здесь наркотики.

Однако 23 октября прошлого года на посту «Малиновка» сотрудники полиции обнаружили у него наркотики и задержали его. Кроме того, автоинспекторы установили, что во время задержания петербуржец предъявил поддельные водительские права.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина признал частично. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу. Об этом сообщает врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.