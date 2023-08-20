Будут судить жителя Казани, который склонил к развратным действиям 12-летнюю девочку

Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии . Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, осенью 2022 года 23-летний казанец в одном из мессенджеров познакомился с 12-летней девочкой, проживающей в Сочи. В процессе переписки он стал отправлять девочке сообщения интимного характера. Позднее он направлял порнографические фото – и видеоматериалы со своим участием, после чего склонил ребенка к аналогичным действиям.

Противоправную деятельность удалось обнаружить правоохранителям.

Свою вину казанец полностью признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.