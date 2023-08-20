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Новости Татарстана и Казани
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Будут судить жителя Казани, который склонил к развратным действиям 12-летнюю девочку
Татарстанец предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии . Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, осенью 2022 года 23-летний казанец в одном из мессенджеров познакомился с 12-летней девочкой, проживающей в Сочи. В процессе переписки он стал отправлять девочке сообщения интимного характера. Позднее он направлял порнографические фото – и видеоматериалы со своим участием, после чего склонил ребенка к аналогичным действиям.
Противоправную деятельность удалось обнаружить правоохранителям.
Свою вину казанец полностью признал. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.
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