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Ру Тат
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Происшествия
11 февраля 2023  12:49

Будут судить жителя Елабуги, который без спроса выложил фото девушки-подростка в Сети

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В Татарстане в суд направлено дело 41-летнего жителя Елабуга. Он обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года мужчина поругался со своей 17-летней подругой. Он забрал у девушки телефон, который принадлежал ему, но подросток пользовалась временно гаджетом. После он нашел в мобильнике личные фотографии девушки и   разместил их в «статусе» в мессенджере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#следком рт
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