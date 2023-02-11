Будут судить жителя Елабуги, который без спроса выложил фото девушки-подростка в Сети

В Татарстане в суд направлено дело 41-летнего жителя Елабуга. Он обвиняется в незаконном распространении сведений о частной жизни, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года мужчина поругался со своей 17-летней подругой. Он забрал у девушки телефон, который принадлежал ему, но подросток пользовалась временно гаджетом. После он нашел в мобильнике личные фотографии девушки и разместил их в «статусе» в мессенджере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.