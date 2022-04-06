Будут судить жителя Альметьевска, который ограбил и едва не убил подростка

В суд направлено дело в отношении 19-летнего жителя Альметьевска. Юношу обвиняют в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Как полагает следствие, в ночь на 9 марта пьяный молодой человек провоцировал конфликт с двумя 16-летними подростками. Во время ссоры дебошир ударил одного из ребят дважды ножом и забрал у него телефон, после чего стал требовать мобильник у второго юноши. Остановить альметьевца смог его знакомый.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. На время следствия он находился под стражей.