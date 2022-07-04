Будут судить жительницу РТ, которая после увольнения хотела продать тайны фирмы

По версии следствия, с февраля 2020 по март 2021 года 44-летняя сотрудница одной из организаций в РТ скопировала на свою флешку базу данных о контрагентах, в которой была коммерческая тайна фирмы. После своего увольнения она пыталась продать эти данные.

Кроме того, позже она попыталась запугать бывших коллег, что по ее заявлению в организации будет проведена проверка правоохранительных органов. Также она предложила свою помощь во время проверки за вознаграждение в 3 миллиона рублей, обещая, помимо этого, вернуть флешку с коммерческой тайной компании.

Во время получения денег ее задержали сотрудники полиции. На нее завели дело за покушение на мошенничество и незаконное получение и разглашение коммерческой тайны. Свою вину она признала частично, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Дело направили в Вахитовский районный суд Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.